Лавров заявил, что Европе не удалось изолировать Россию от мира

Пресловутая изоляция России не состоялась, как бы ни говорили недоброжелатели на Западе. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

По его словам, Россия не претендует на чьи-либо законные права и не позволит пренебрегать своими.

«Россия будет свои интересы отстаивать последовательно, не претендуя на чьи-либо законные права, но и не позволяя вольно обращаться с нашими законными правами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

В ходе мероприятия Лавров назвал атаку США на Венесуэлу грубым вооруженным вторжением с десятками раненных.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

