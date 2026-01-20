Размер шрифта
Петербурженка отомстила владельцу Mercedes за неправильную парковку и поплатилась

В Петербурге женщина поцарапала ключом чужой автомобиль и угодила под суд 
В Санкт-Петербурге женщина поцарапала чужую машину, разозлившись на ее владельца. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

ЧП произошло 26 сентября прошлого года у дома на Витебском проспекте, когда 62-летняя местная жительница вышла на прогулку с собакой. Увидев припаркованный у парадной Mercedes, женщина решила проучить владельца и ключом от почтового ящика поцарапала кузов его авто.

Своими действиями пенсионерка причинила собсвеннику транспортного средства ущерб в размере более 32 тыс. рублей. Это попало на видео, и виновницу инцидента задержали, обвинив в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).
 
«Женщина объяснила свое поведение тем, что автомобиль стоял не там, где нужно, и мешал пройти. Она подумала, что так владельцу машины станет понятно, что парковаться у парадной нельзя», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, в ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.
  

Ранее водитель разгромил «Газель», которую не смог объехать на парковке в Чебоксарах.
 
