Названы самые частые ранние признаки сахарного диабета

Ранние стадии диабета могут проявляться учащенным мочеиспусканием, постоянной жаждой и изменениями кожи, однако во многих случаях болезнь долго остается незамеченной. Об этом ученые из Университета Южной Калифорнии рассказали в комментарии изданию Medical Xpress.

Диабет остается одним из самых распространенных хронических заболеваний в мире, и его ключевая опасность заключается в бессимптомном начале. По данным Американской диабетической ассоциации, всем взрослым рекомендуется проходить скрининг на диабет с 35 лет, особенно при наличии факторов риска — семейной истории болезни, преддиабета или ожирения. Исследователи подчеркивают, что наиболее надежный способ выявления заболевания — лабораторные анализы крови.

Тем не менее, ученые отмечают: организм может подавать сигналы уже на ранних этапах. Один из наиболее частых признаков — учащенное мочеиспускание, связанное с попытками организма вывести избыток глюкозы. Это, в свою очередь, приводит к постоянной жажде: повышенный уровень сахара усиливает потерю жидкости и вызывает сухость во рту.

Еще одним возможным симптомом считается необъяснимая потеря веса, которая возникает из-за нарушенного усвоения глюкозы клетками. У части пациентов отмечаются изменения кожи — потемнение и уплотнение в области шеи или подмышек, что может быть связано с инсулинорезистентностью.

При длительно повышенном уровне сахара в крови также замедляется заживление ран, однако этот признак чаще характерен для более поздних стадий заболевания. Ученые напоминают: отсутствие выраженных симптомов не означает отсутствие болезни, поэтому регулярный скрининг остается ключевым инструментом ранней диагностики.

Ранее был найден новый способ получения редкого низкокалорийного сахара.