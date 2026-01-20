Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Жена звезды «Счастливы вместе» объяснила, почему удалила видео о разводе с мужем

Жена Виктора Логинова Мария Гуськова передала дело о разводе с актером адвокату
loginov_victor/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Гуськова рассказала «Газете.Ru», что передала дело о разводе с мужем Виктором Логиновым своему адвокату. Как выяснилось, супругам не удалось наладить отношения.

Перед Новым годом жена звезды «Счастливы вместе» выступила с заявлением в социальных сетях. Она поделилась, что ушла от мужа из-за измен и насилия. Гуськова требовала от Логинова развода, однако спустя несколько недель видео с ее признаниями оказались удалены. Актриса пояснила, что это не связано с примирением.

«Да, я убрала видео в архив, чтобы не мозолили глаза, и без того тошно», — поделилась Мария Гуськова.

Актриса решительно настроена на развод. На данный момент этим вопросом занимается юрист Гуськовой.

«Развод, суд и все с этим связанное я полностью отдала в руки своему адвокату», — рассказала жена Логинова.

Виктор Логинов лишь один раз высказался о расставании с супругой. В беседе со СМИ он назвал ее «психически нездоровой» и подтвердил, что развод состоится. Мария Гуськова же заявляла, что актер так оскорблял всех своих бывших возлюбленных.

Ранее дочь Виктора Логинова Анна отказалась комментировать обвинения его жены.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662623_rnd_2",
    "video_id": "record::d9c89499-0b57-413d-9c6a-f82904ee59ea"
}
 
Теперь вы знаете
Потерять зрение из-за линз проще, чем кажется. Как не навредить себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+