Российский хоккеист НХЛ попал в ДТП

Хоккеист «Колорадо» Ничушкин попал в ДТП по пути на матч с «Вашингтоном»
Jerome Miron-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал в ДТП по пути на матч регулярного чемпионата против «Вашингтона», рассказала главный тренер команды Джаред Беднар, его слова передает в своих соцсетях журналист Эван Равал.

Беднар рассказал, что врачи выявили у Ничушкина незначительные повреждения. 20 января Ничушкин будет обследован повторно.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Колорадо» В первом периоде соперники обменялись голами, во втором отрезке «лавина» снова вышла вперед и увеличила отрыв, но «столичные» тут же сократили его до минимума. Однако в третьем игровом отрезке «Кэпс» вынуждены были думать в основном не о том, как отыграться, а как не пропустить еще. И это им не удалось — хозяева еще дважды пробили много спасавшего голкипера Чарли Линдгрена.

В следующем матче «Колорадо» встретится с «Анахаймом». Игра состоится 22 января. Команды выйдут на лед в 5.00 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин продлил безголевую серию.

