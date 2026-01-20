Лавров осудил атаку США на Венесуэлу

Лавров: атака США на Венесуэлу была вооруженным вторжением с десятками раненых

Атака США на Венесуэлу была грубым вооруженным вторжением с десятками раненных. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает РИА Новости.

«Мы стали свидетелями беспрецедентных событий — грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу... захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с его супругой», — сказал дипломат.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны, 5 января она официально вступила в должность.

