Политика

Лавров заявил, что Россия не прекращала искать дипломатическое решение по Украине

Лавров: Россия готова дальше искать дипломатическое решение украинского кризиса
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Россия всегда была и остается приверженной поиску дипломатического решения кризиса на Украине, однако Запад делал все, чтобы сорвать мирные договоренности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2025 году, передает ТАСС.

«Мы привержены, как неоднократно подчеркивал президент [РФ Владимир] Путин, поиску дипломатического решения украинского кризиса», — сказал он

Министр иностранных дел отметил, что за всю историю этого кризиса с российской стороны, в особенности в период с 2022 года, «не было недостатка в доброй воле» для урегулирования конфликта, но страны Запада пытались сорвать все возможные договоренности.

По словам Лаврова, аналогичным образом европейские лидеры относятся к инициативам президента США Дональда Трампа, стремясь убедить Вашингтон не договариваться с Москвой. Глава МИД отметил, что США является единственным западным государством, готовым обратиться к первопричинам кризиса.

19 января газета Politico писала о том, что в условиях, когда роль НАТО поставлена под сомнение, некоторые официальные лица в Европе видят в «коалиции желающих» основу для нового альянса без участия США.

По данным издания, высокопоставленные европейские чиновники считают, что президент Дональд Трамп больше не является ни надежным торговым партнером Европы, ни «тем более надежным союзником в сфере безопасности».

Ранее Лавров заявил, что Европе не удалось изолировать Россию от мира.
 
