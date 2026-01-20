Размер шрифта
В Казахстане могут ввести должность вице-президента

Токаев предложил ввести в Казахстане должность вице-президента
Игорь Егоров/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести в стране должность вице-президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Речь идет об учреждении института вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в конституции. Назначать вице-президента будет президент с согласия парламента простым большинством голосов», — сказал он.

Вице-президент Казахстана будет представлять страну на международных и внутренних мероприятиях.

В сентябре 2025 года Токаев предложил провести реформу парламента (состоит из двух палат — Сената и Мажилиса), сделав его однопалатным. По мнению президента, однопалатный парламент следует избирать только по партийным спискам.

В августе казахстанский президент заявил, что в Казахстане больше нет «семейно-клановой системы» во власти. По его словам, в результате проводимых в стране масштабных реформ «уважение к закону и порядку становится незыблемым принципом».

Ранее Токаев анонсировал изменения в конституции.

