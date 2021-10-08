Названы вакансии в Москве с самыми высокими зарплатами

Сервис «Работа.ру» перечислил самые высокооплачиваемые вакансии октября в Москве, сообщает РИА «Новости».

«Одна из самых высоких зарплат в Москве доступна специалисту по регистрации медицинских изделий — до 500 тыс. рублей в месяц. В салон премиальных напольных покрытий требуется ведущий менеджер с опытом работы от трех лет, которому будут платить до 400 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

До 300 тыс. рублей в месяц может получить няня для 6-летней девочки. Соискательница должна иметь опыт работы не менее трех лет, открытую визу в США и активную жизненную позицию. Зарплату до 270 тыс. рублей готовы предложить руководителю закупок со стажем в аналогичной сфере не менее пяти лет.

Учитель математики, который будет преподавать на иностранном языке в международной школе, может получать до 250 тыс. рублей ежемесячно. Аналогичную зарплату предлагают сервисному инженеру в ремонтной компании. На эту должность работодатель готов рассмотреть трудолюбивого кандидата без опыта с последующим обучением.

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