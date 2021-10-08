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В России в три раза выросли продажи премиальных товаров

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За три квартала 2021 года продажи в России одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса троекратно выросли в денежном выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора фискальных данных OFD.ru.

«В прошлом 2020 году, потребители «пропустили» летнее пополнение гардероба, так как именно на второй квартал, с апреля по июнь включительно, пришелся период самого жесткого локдауна в России. Поэтому вполне ожидаемо, что во втором квартале 2021 года динамика продаж составила 416,6% по отношению ко второму кварталу 2020 года», — говорится в исследовании компании.

Третий квартал текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года показал рост продаж на 95,6%, добавляют аналитики.

В OFD.ru, увеличение продаж связывают прежде всего с закрытием границ из-за пандемии коронавируса — состоятельные покупатели, которые раньше закупались за рубежом, переключились на российские магазины. Кроме того, на повышение могли сыграть развитие онлайн-торговли во время локдауна и отложенный спрос.

Ранее сообщалось, что в России резко выросли продажи смартфонов.

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