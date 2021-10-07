Центробанк перечислил регионы России с самыми высокими средними ставками по ипотеке

Наиболее высокие средние ставки по ипотеке по выданным за первые восемь месяцев этого года кредитам зарегистрированы в Ингушетии (8,14%), Чечне (8,04%) и Севастополе (7,82%). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального банка России.

Отмечается, что в целом по России средняя ставка по ипотеке за указанный период составила 7,35%. В Москве показатель равен 7,55%, в Санкт-Петербурге — 7,23%.

Традиционно наиболее низкие ставки зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе, а именно, в Приморском крае (6,19%), Магаданской области (6,32%) и Сахалинской области (6,33%).

Средний размер выданного гражданам ипотечного кредита увеличился в августе по сравнению с июлем с 2,86 млн рублей до 2,91 млн рублей. Среди российских регионов наиболее высокий средний размер ипотечного кредита отмечен в столице — 6,48 млн рублей, Подмосковье — 4,4 млн рублей и Петербурге - 4,25 млн рублей, а самый низкий — в Республике Ингушетия — 1,12 млн рублей и Республике Чечня — 1,03 млн рублей.

По данным Центробанка, объем выданных кредитов в августе текущего года по России увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ранее Сбербанк рассказал о росте объема выдачи ипотечных кредитов в России на 20%.