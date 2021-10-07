Россиянам объяснили, за какие операции банк может заблокировать карту

Менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский рассказал, в каких случаях банки могут блокировать карты клиентов.

По его словам, в каждом банке есть подразделения, которые защищают клиентов от мошенников и выполняют нормы регуляторов по борьбе с отмыванием денег.

«В первом случае для безопасности клиентов устанавливают различные лимиты на объемы переводимых денег или количество операций. Кроме того, перед тем, как исполнить распоряжение владельца счета, ему предлагают подтвердить свою личность. Например, позвонив в банк», — объяснил эксперт «Прайму».

Поводом для сомнений банка в законности операции является большое количество переводов за короткий отрезок времени или частое снятие наличных.

Специалисты, занимающиеся противодействием отмывочным операциям, изучают два вопроса — откуда деньги и куда они отправляются. Все крупные операции рассматриваются подразделением с точки зрения их возможной причастности к мошенническим. Если подозрения выглядят основательными, то перевод замораживается, а счет временно блокируется, пока банк не получит необходимые доказательства в законности операции.

Шевский уточнил, что под подозрения могут попасть такие случаи, когда перевод по счету оказывается существенно больше, чем обычно, а также если деньги приходят из сомнительных юрисдикций, таких как Египет или Чили.

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