Собянин одобрил выделение бизнесу еще 500 млн рублей из-за пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичному бизнесу выделят еще 500 млн рублей в виде грантов и субсидий из-за пандемии коронавируса, написал он в своем аккаунте во »ВКонтакте».

«Одобрили московскому бизнесу еще 500 млн рублей в виде субсидий и грантов. Помогаем пережить пандемию, чтобы у людей была работа», — написал Собянин.

Он напомнил, что в 2021 году одобрено почти 1,5 тыс. заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

«Предприниматели могут компенсировать затраты на коммунальные услуги, проценты по кредитам, покупку оборудования и т.д.», — уточнил мэр Москвы.

Ранее Собянин заявил о возвращении экономики Москвы на уровень допандемийного 2019 года. По его словам, самыми проблемными остается индустрия гостеприимства — гостиничный бизнес и общепит. Однако, он отметил, и эта отрасль постепенно восстанавливается.

В минувшем году Москва потеряла большой объем доходов на фоне роста незапланированных расходов, уточнил Собянин.