В ПФР разъяснили порядок начисления пенсий по старости в 2021 году

Для получения страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение нескольких условий — достижения общеустановленного пенсионного возраста, наличия необходимого стажа и определенного количества пенсионных коэффициентов, рассказали в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области.

«В 2021 году право на страховую пенсию имеют женщины, родившиеся в первом полугодии 1965-го, – в 56,5 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960-го, – в 61,5 года», — говорится в сообщении.

При этом, как уточнили в ведомстве, количество пенсионных коэффициентов напрямую зависит от суммы страховых взносов, которые перечисляет работодатель.

«Чем выше официальная заработная плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию», — отметили в ПФР.

Уточняется, что в 2021 году для назначения пенсии по старости необходимо было иметь не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионных коэффициента. В 2021 году эти требования увеличились — не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент.

«Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффициентов будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно. Если пенсионных коэффициентов и стажа не будет хватать для возникновения права на пенсию, назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет «заработано»», — отметили в ПФР.

Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста все еще не хватает коэффициентов и стажа, то вместо страховой пенсии будет назначена социальная.

Ранее россиянам рассказали о возможности оформить пенсию через работодателя.