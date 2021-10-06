Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России

Прогноз по росту ВВП России изменил Всемирный банк. Изменения были внесены в сторону улучшения до 4,3% в 2021 году по сравнению с майским прогнозом. При этом ВБ ухудшил прогнозы на 2022 и 2023 годы до 2,8% и 1,8% соответственно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы доклада организации об экономике региона Европы и Центральной Азии.

Предыдущий прогноз российской экономики был следующий: рост ВВП на 3,2% в 2021 году, на 3,2% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году.

Ранее россиян предупредили о риске стагфляции. Это ситуация, при которой экономический спад или стагнация сопровождаются ростом цен. Согласно последним данным Минэкономразвития, рост ВВП России в августе этого года составил 3,7%, замедлившись по сравнению с 4,9% зафиксированными в июле. При этом инфляция в стране, по данным на 27 сентября, ускорилась до 7,26% в годовом выражении.