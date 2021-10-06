Всемирный банк ожидает снижения темпов роста экономики в Европе в 2022 году

Всемирный банк спрогнозировал снижение темпов роста экономик стран Европы и Центральной Азии в 2022 году. Отмечается, в нынешнем году наблюдался подъем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенный ВБ доклад.

«Удивительно высокий экономический подъем в первой половине нынешнего года стал стимулом для повышения экономической активности в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках региона Европы и Центральной Азии», — говорится в документе. В 2021 году темпы роста экономики будут выше, чем ожидалось, и составят 5,5%, сообщают авторы работы.

По прогнозам Всемирного банка, в будущем году темпы экономического роста в регионе снизятся до 3,4% по мере дальнейшей стабилизации внешнего и внутреннего спроса. Отмечаются, что это еще будет вызвано отменой стимулирующих мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что энергорынку Европы предложили новую реформу.