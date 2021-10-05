Минфин: инфляция в России приближается к пику

Заместитель главы Министерства финансов Владимир Колычев заявил, что в России инфляция приближается к пику. Об этом сообщает ТАСС.

»[Текущее значение инфляции] близко к пику. К концу года ниже будет инфляция», — сказал Колычев.

По данным Минэкономразвития, за неделю с 21 по 27 сентября годовая инфляция в России ускорилась до 7,26%.

Ранее Saxo Bank предупредил россиян о риске стагфляции. Стагфляция — это ситуация, при которой экономический спад или стагнация сопровождаются ростом цен. Согласно последним данным Минэкономразвития, рост ВВП России в августе этого года составил 3,7%, замедлившись по сравнению с 4,9% зафиксированными в июле.

До этого сообщалось о кризисе на рынке вкладов. По оценке рейтингового агентства НКР, Несмотря на рост ставок по депозитам за 2021 год объем денежных средств на остатках банковских счетов россиян вырастет не более чем на 2-3%. Хотя в прошлом году банковские счета физлиц увеличились на 4,2% или 2,8 трлн рублей.