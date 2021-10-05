В Польше опасаются остановки транзита газа в Европу через Украину

Польша опасается, что транзит газа в Европу через территорию Украины может быть остановлен, так как транспортировка через российский газопровод «Северный поток — 2» может быть дешевле. Об этом заявил замглавы польского МИД Марчин Пшидач, передает РИА «Новости».

«Будут официально использоваться не политические аргументы для остановки транспортировки через Украину, а аргументы экономические. Вдруг окажется, что через «Северный поток — 2» будет намного дешевле, чем через Украину», — сказал дипломат.

Пшидач выразил надежду на то, что Европейская комиссия решит этот вопрос.

Ранее в Госдуме заявили, что для решения газовой проблемы Украины на фоне конфликта с Венгрией из-за транзитных поставок в обход территории страны Киеву следовало напрямую контактировать с Москвой для удовлетворения своих экономических потребностей.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.