Цена нефти Brent выросла на более чем 7% на фоне ударов по Ирану

Цена нефти марки Brent впервые превысила $78 за баррель на фоне ударов по Ирану. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте биржи ICE.

По состоянию на 14:36 мск, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent выросла на 7,34%, до $78,2 за баррель. При этом апрельские фьючерсы подорожали на 7,06%, до $71,75.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Напряжение на Ближнем Востоке в очередной раз стало главным драйвером мировых сырьевых рынков. Риски блокады Ормузского пролива спровоцировали резкий скачок цен на нефть: за один день Brent подорожала на 7–13 %, достигнув максимума за 14 месяцев. Одновременно рубль оказался под двойным давлением — нефтяной фактор тянет его вверх, а глобальный risk-off и укрепление доллара как «тихой гавани» толкают вниз. Экономисты и аналитики рассказали «Газете.Ru», укрепится ли рубль на фоне нестабильности и что ожидает сырьевые рынки в будущем.

