Зеленский настаивает на встрече с Фицо на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с премьер-министром Словакии Робертом Фицо именно на Украине, а не в какой-то другой стране. Об этом Зеленский рассказал на встрече с журналистами, пишет «Интерфакс-Украина».

Зеленский отметил, что они с Фицо ранее договорились о встрече, и словацкий премьер «согласился приехать на Украину». По словам украинского лидера, теперь ему непонятны заявления словацкой стороны о готовности провести встречу в другой стране.

«Что касается премьер-министра Фицо, у нас был разговор с ним, мы договорились о встрече. Я пригласил его на Украину, он согласился приехать. Я не очень понял последующую реакцию о том, что мы готовы встретиться в другой стране. Я думаю, что это неправильно. Во-первых, премьер-министр согласился на Украину, а во-вторых, здесь разговор, здесь находится нефтепровод, для чего нам ехать куда-то?» — задался вопросом Зеленский.

27 февраля стало известно о разговоре Фицо с Зеленским, который прошел на фоне остановки Киевом транзита российской нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод «Дружба». Во время беседы лидеры договорились о встрече.

При этом Фицо заявил, что Украина пытается убедить ЕС в том, что транспортировка нефти по нефтепроводу «Дружба» невозможна, что, по мнению Фицо, не соответствует действительности. Также словацкий премьер указал на то, что предлагаемые Киевом альтернативные маршруты поставок нефти вместо «Дружбы» опровергают утверждения украинской стороны о повреждении трубопровода. Кроме того, Фицо подчеркнул, что Зеленский не принял предложение о проведении инспекции на нефтепроводе.

23 февраля Фицо заявил, что Словакия прекратила экстренные поставки электроэнергии Украине из-за остановки поставок нефти через нефтепровод «Дружба».

Ранее СМИ сообщили о том, что по «Дружбе» до остановки поставок экспортировалась украинская нефть.