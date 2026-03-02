Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

В Амстердаме нашли неизвестную картину Рембрандта

В Амстердаме обнаружили раннюю работу Рембрандта
Автопортрет (1665), Кенвуд-хаус, Лондон

Исследователи Государственного музея Амстердама выявили неизвестную картину известного голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна. Об этом сообщает lefigaro.fr.

Речь идет о картине «Видение Захарии в храме», которая находилась в частной коллекции. Работники музея проанализировали материалы, а также стилистические сходства работы и подтвердили подлинность произведения.

В музее отметили, что техника рисования и наложение слоев краски, использовании при создании изображения, также сопоставимы с другими ранними работами Рембрандта.

По мнению исследователей, эта работа полностью соответствует картинам Рембрандта того же периода, когда ему было 27 лет.

«Замечательно, что теперь публика может больше узнать о молодом Рембрандте, который создал эту очень трогательную работу вскоре после того, как уехал из Лейдена в Амстердам», — поделился директор Государственного музея Тако Диббитс.

Государственный музей Амстердама выставит «Видение Захарии в храме» 4 марта. Картина будет передана в долгосрочную аренду учреждения.

Ранее депутат Госдумы объяснил, почему не ходит в театр.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!