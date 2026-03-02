В Амстердаме нашли неизвестную картину Рембрандта

Исследователи Государственного музея Амстердама выявили неизвестную картину известного голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна. Об этом сообщает lefigaro.fr.

Речь идет о картине «Видение Захарии в храме», которая находилась в частной коллекции. Работники музея проанализировали материалы, а также стилистические сходства работы и подтвердили подлинность произведения.

В музее отметили, что техника рисования и наложение слоев краски, использовании при создании изображения, также сопоставимы с другими ранними работами Рембрандта.

По мнению исследователей, эта работа полностью соответствует картинам Рембрандта того же периода, когда ему было 27 лет.

«Замечательно, что теперь публика может больше узнать о молодом Рембрандте, который создал эту очень трогательную работу вскоре после того, как уехал из Лейдена в Амстердам», — поделился директор Государственного музея Тако Диббитс.

Государственный музей Амстердама выставит «Видение Захарии в храме» 4 марта. Картина будет передана в долгосрочную аренду учреждения.

