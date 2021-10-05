Глава Минвостокразвития заверил, что Спутник не будет «человейником»

Город Спутник станет одним из самых комфортабельных и современных на Дальнем Востоке, заверил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Об этом пишет РИА Новости.

В новом городе нем планируется создать тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Там будут японский квартал, китайский квартал, корейский квартал и так далее.

Чекунов указал: «Ни в коем случае Спутник не будет тем, что называют «человейником»».

По его словам цель властей сделать Спутник самым комфортабельным и современным городским пространством на Дальнем Востоке.

Для реализации проекта приглашены архитекторы из азиатских стран.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов, которые станут научно-промышленными и экономическими центрами. После этого, в Минвостокразвития заявили, что в 30 километрах от Владивостока планируют построить новый город Спутник на 300 тысяч жителей. Его первый этап строительства предварительно обойдется в порядка 100 млрд рублей.