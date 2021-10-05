В Германии заявили, что Россия не виновата в высоких ценах на газ в Европе

Цена на газ в Европе может снизиться, если поставки продолжатся и газохранилища будут вновь наполнены, заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Он отметил, что газохранилища Германии почти пусты и Берлин ожидает продолжения поставок газа как из России, так и из других стран, рассказал он в интервью »РБК».

«Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии», — сказал Эрнст.

По его информации, обещанный РФ газ дошел до ФРГ, как, вероятно, и до других европейских стран.

5 октября компания Nord Stream 2 AG сообщила о начале заполнения газом первой нитки «Северного потока – 2». За несколько часов до этого Датское энергетическое агентство сообщило, что вторая нитка газопровода соответствует всем требованиям и готова к запуску. На фоне новостей цены на газ в Европе начали постепенно снижаться.

Днем ранее фьючерсная цена на европейских торгах почти достигала $1200 за тысячу кубометров, остановившись на отметке $1198,7.

Компания «Газпром» 10 сентября объявила о завершении строительства «Северного потока — 2». Однако, согласно нормам Третьего энергопакета Газовой директивы Евросоюза, оператором «Северного потока — 2» должна стать независимая от «Газпрома» компания. Российская компания пробовала вывести газопровод из-под действия директивы в судебном порядке, но 25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим Третьему энергопакету ЕС.

По этой причине Nord Stream 2 AG подала в Федеральное сетевое агентство Германии документы для рассмотрения заявки на сертификацию компании в качестве независимого оператора «Северного потока — 2». Решение по данной заявке будет предоставлено в Еврокомиссию не позднее до 8 января 2022 года.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.