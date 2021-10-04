«Роснефть» начала реализацию проекта энергоснабжения «Восток Ойл»

«Роснефть» начала проектные работа, а также выполнение комплекса инженерных изысканий по ключевым объектам энергетики «Восток Ойл». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автономное энергоснабжение объектов проекта планируется обеспечить за счет строительства собственных электростанций. Система энергоснабжения проекта «Восток Ойл» включает в себя строительство 13 электростанций общей мощностью около 3,5 ГВт. Это один из самых высоких показателей среди предприятий нефтедобывающей отрасли страны.

Основную часть снабжения электроэнергией обеспечат газотурбинные электростанции (ГТЭС) «Иркинская», «Байкаловская», «Восточно-Сузунская» и «Пайяхская». Их суммарная мощность составит около 2,3 ГВт.

ГТЭС Иркинская, входящая в перечень объектов первой очереди проекта Восток Ойл, по своей проектной мощности (867 МВт) станет крупнейшей в периметре Роснефти. Новая станция будет обеспечивать электрической энергией месторождения Пайяхского кластера и объекты системы транспорта нефти.

Кроме того, для обеспечения электроэнергией нефтепромысловых объектов проекта «Восток Ойл» планируется возвести около 200 электроподстанций и более 7 тыс. км воздушных линий электропередачи. В числе первоочередных объектов энергоснабжения: нефтяная электростанция «Бухты Север» мощностью 214 МВт, подстанция головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) «Пайяха» напряжением 110 кВ, воздушная линия электропередачи на 110 кВ от ГТЭС «Иркинская» до ГНПС «Пайяха».

Проект «Восток Ойл» считается одним из самых перспективных проектов по добыче нефти в мире. Низкий углеродный след на 75% ниже, чем у других крупных нефтяных компаний.

С целью снижения воздействия на окружающую среду для выработки электроэнергии на газотурбинных электростанциях «Восток Ойл» будет преимущественно использоваться только попутный нефтяной газ. В рамках проекта также планируется использовать энергию ветра для обеспечения максимального перехода на использование «чистой» энергии с нулевым уровнем выброса парниковых газов.