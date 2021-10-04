В Дании заявили о соответствии «Северного потока — 2» необходимым требованиям

Датское энергетическое агентство заявило, что газопровод «Северный поток — 2» соответствует требованиям и может начать работу. Об этом сообщает Bloomberg.

«Компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия, относящиеся к этапу строительства, и также все условия для эксплуатации трубопровода В», — сказали в агентстве.

Ранее оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG заявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом, передает пресс-служба компании. В сообщении говорится, что эта нитка будет постепенно наполняться газом, «чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.