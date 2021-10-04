Песков оценил идею с возвратом к переговорам о прямых контрактах поставок газа Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компания «Газпром» никогда не отрицала возможность возврата к переговорам, касающимся прямых контрактов на поставки газа Украине. Об этом представитель Кремля сообщил во время ежедневного брифинга с журналистами.

«Газпром» никогда не отрицал такую возможность. «Газпром» — надежный поставщик газа, был, есть, остается и будет. Это все вопрос переговоров и собственно экономической целесообразности для компании», — подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал тему, связанную с поставками газа из России в Венгрию, в обход Украины.

«Что касается диверсификации путей транспортировки газа европейским потребителям, это опять же вопрос экономической целесообразности и коммерческой выгоды», — сказал он.

С 1 октября «Газпром» стал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины. Контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года.

Ранее в ГТС Украины опровергли заявления о возобновлении транзита газа в Венгрию.