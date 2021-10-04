Акции «Газпрома» обновили исторический максимум

Акции компании «Газпром» обновили исторический максимум, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость акции превысила 369,6 рубля на 13:18 мск. Таким образом, обновился максимум ценной бумаги по стоимости с 2008 года, когда была зафиксирована цена в 369,5 рубля.

Предыдущий максимум был установлен 27 сентября: тогда ценные бумаги «Газпрома» достигли 350,89 рубля за штуку.

Котировки пошли вверх на фоне роста цен на газ в Европе. Стоимость 1 тыс. куб. м газа впервые превысила $1200. Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла в ходе торгов $1200,36 за 1 тыс. куб. м, или €99,99 за Мвт/ч.

Предполагается, что одной из причин резкого скачка цен могло стать уменьшение прокачки газа по газопроводу Ямал–Европа почти в три раза утром 1 октября. Это, в свою очередь, могло произойти из-за невыкупленных мощностей по контрактам «на день вперед» на 1 октября по поставкам газа по газопроводу.

Ранее «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет ежегодно поставлять Будапешту 4,5 млрд кубометров газа через Сербию и Австрию. 1 октября «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины.