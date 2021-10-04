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Forbes назвал крупнейшую иностранную компанию в России

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Журнал Forbes представил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России по совокупной выручке в 2020 году.

Согласно версии журнала, на первом месте расположилась табачная компания Philip Morris. В прошлом году суммарная ее выручка составила 359,5 млрд рублей, увеличившись почти на 8%.

По информации издания, доля компании на глобальном рынке сигарет и табачных стиков в прошлом году составила 13,8%, ее доля российского рынка за год выросла с 30,1% до 32,3%. Годом ранее лидером рейтинга была автомобильная компания Renault, а Philip Morris заняла в нем второе место.

Общий размер инвестиций Philip Morris International в Россию за 25 лет превысил $2 млрд, компания имеет две фабрики в Ленинградской области и Краснодарском крае.

На второй позиции рейтинга расположилась компания Leroy Merlin с размером годовой выручки в 347,2 млрд рублей. Третье место занял концерн Volkswagen Group, его выручка составила 319,7 млрд рублей.

Максимальный показатель роста показала компания Apple: она увеличила выручку на 40,7% до 266,31 млрд рублей.

Суммарно 50 компаний рейтинга заработали за год 7,2 трлн рублей, на 2% больше, чем годом ранее, сообщает журнал.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний России.

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