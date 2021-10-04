«Пятерочка» и «Магнит» после предупреждения ФАС снизили цены на продукты в Подмосковье

Магазины сетей «Пятерочка» и «Магнит» после получения предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизили цены на продукты в Московской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что торговые сети сообщили ФАС об уменьшении стоимости пшеничной муки, хлеба, курицы и свинины в городских округах, где эти компании занимают доминирующее положение.

По данным ведомства, сейчас цены на указанные продукты не превышают установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует.

23 сентября сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предупреждения руководству торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за завышения цен на продукты питания в Московской области.

Позднее стало известно, что Министерство промышленности и торговли России планирует создать прямые контракты между сетями и поставщиками для сдерживания роста цен.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.