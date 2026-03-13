Размер шрифта
В Литве предложили продлить санкции против России и Белоруссии

В сейм Литвы внесли проект о продлении санкций против России и Белоруссии
Ints Kalnins/Reuters

В сейм Литвы внесли законопроект о продлении санкций против России и Белоруссии до конца 2027 года. Об этом этом сообщили на сайте парламента.

«Сейм приступил к рассмотрению поправок к закону об установлении ограничительных мер, <...> которые предлагают продлить действующие национальные санкции в отношении граждан России и Беларуси до 31 декабря 2027 года», — говорится в сообщении.

В парламенте уточнили, что сейчас ограничения действуют до 2 мая 2026 года. После презентации законопроекта за него проголосовали 65 депутатов, один воздержался.

11 марта издание Asia Times сообщило, что Евросоюз отчаянно нуждается в российских нефти и газе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Есть вероятность, что ЕС может снять антироссийские санкции, отметили журналисты.

12 марта председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что для Евросоюза сейчас не время ослаблять санкции против России. По его словам, первоочередной задачей для объединения является поддержание бесперебойных поставок энергоносителей.

Ранее Мерц выступил против ослабления санкций в отношении России.

 
