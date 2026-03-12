Нефть с Украины загрязняет Днестр, угрожая безопасности водоснабжения Молдавии

В Молдавии заявили, что нефть с Украины третий день попадает в реку Днестр

Нефть с Украины уже третий день поступает в Молдавию по реке Днестр. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского правительства.

10 марта на Днестре заметили нефтяные пятна в районе населенного пункта Наславча на севере Молдавии, который находится ниже по течению от Днестровской ГЭС на Украине. Предприятие Apa-Canal Balti приняло решение временно прекратить забор воды для Бельц — второго по величине молдавского города, однако к вечеру среды его возобновили.

Как заявили в кабмине, нефтяное вещество продолжает поступать со стороны Украины и попадает в реку. По этой причине, как отметили в пресс-службе, последние пробы, взятые в районе Наславчи, свидетельствуют о рисках для безопасности водоснабжения населения.

«Мы рекомендовали администрации приостановить подачу воды и призываем граждан не использовать воду из реки в этой зоне для бытовых нужд или для поения животных», — сказано в сообщении.

Днестр является главным источником питьевой воды для Кишинева и большей части жителей Молдавии.

До этого сообщалось, что весенние паводки могут повлиять на ситуацию в зоне боевых действий на Украине.

Ранее горы мусора поплыли с Украины в Европу по реке Тиса.