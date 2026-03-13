Размер шрифта
Неудачливый обольститель из Оренбурга оказался в реанимации с переломом черепа

«МК»: в Оренбурге мужчине проломили череп после неудачного романтического жеста
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Оренбурге неудачный романтический жест обернулся для мужчины переломом черепа и реанимацией. Об этом сообщает oren.mk.ru.

Инцидент произошел во время совместного отдыха в компании — 53-летний знакомый начал приставать к женщине, и та позвонила своему 33-летнему возлюбленному. Ревнивец быстро приехал на место и без каких-либо разговоров набросился на соперника с кулаками, жестоко избив его.

В результате пострадавший попал в реанимацию с тяжелыми травмами: переломом свода и основания черепа, ушибом мозга и повреждениями лица. После случившегося ему предстоит длительное лечение.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее ревнивый житель Алтайского края сломал жене восемь ребер, а она его простила.

 
