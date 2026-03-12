В Иране объяснили, как судам избежать случайных атак при прохождении Ормузского пролива

Судам, которые идут через Ормузский пролив, нужно следовать законам военного времени, чтобы избежать случайных атак. Об этом заявил представитель генерального штаба вооруженных сил Ирана Эбрахим Зольфакари в ходе брифинга, передает агентство Fars.

«Нефтяные танкеры и суда <...> должны знать, что <...> для обеспечения своей безопасности они должны действовать в соответствии с законами и правилами, регулирующими проход через Персидский залив и Ормузский пролив в условиях военного времени, объявленного Исламской Республикой Иран, чтобы избежать попадания случайных снарядов», — сказал представитель генштаба.

4 марта Иран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых нефтяных маршрутов мира. Как заявили иранские военные, через него запрещено движение любых судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. Трафик в стратегическом коридоре уже почти остановился, а часть судов подверглась ракетным ударам.

12 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе. Глава ведомства также опроверг сообщения о том, что Иран якобы заминировал пролив.

Ранее верховный лидер Ирана заявил, что Ормузский пролив должен быть закрытым.