Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Армия

В Иране объяснили, как судам избежать случайных атак при прохождении Ормузского пролива

Генштаб Ирана: идущим через Ормуз судам нужно следовать законам военного времени
Bill Foley/AP

Судам, которые идут через Ормузский пролив, нужно следовать законам военного времени, чтобы избежать случайных атак. Об этом заявил представитель генерального штаба вооруженных сил Ирана Эбрахим Зольфакари в ходе брифинга, передает агентство Fars.

«Нефтяные танкеры и суда <...> должны знать, что <...> для обеспечения своей безопасности они должны действовать в соответствии с законами и правилами, регулирующими проход через Персидский залив и Ормузский пролив в условиях военного времени, объявленного Исламской Республикой Иран, чтобы избежать попадания случайных снарядов», — сказал представитель генштаба.

4 марта Иран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых нефтяных маршрутов мира. Как заявили иранские военные, через него запрещено движение любых судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. Трафик в стратегическом коридоре уже почти остановился, а часть судов подверглась ракетным ударам.

12 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе. Глава ведомства также опроверг сообщения о том, что Иран якобы заминировал пролив.

Ранее верховный лидер Ирана заявил, что Ормузский пролив должен быть закрытым.

 
Теперь вы знаете
Отключения мобильной сети и проблемы с интернетом в Москве. Что происходит и что делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!