Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Политика

Чили обсудит с США редкоземельные элементы

Власти Чили обсудят с США сотрудничество по редкоземельным элементам
Efrem Lukatsky/AP

Власти Чили и США договорились о проведении консультаций для сотрудничества в сфере критически важных минералов и редкоземельных элементов. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

В публикации отмечается, что президент Чили Хосе Антонио Каст и заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау подписали совместную декларацию о начале консультаций по критически важным минералам и редкоземельным элементам.

В МИД подчеркнули, что стороны будут обсуждать разработку механизмов, которые укрепят цепочки поставок критически важных минералов. Первая консультация должна состояться в ближайшие 15 дней.

До этого посол США в Казахстане Джули Стаффт заявила, что Вашингтон рассматривает Казахстан как альтернативный Китаю источник поставок редкоземельных минералов. Стаффт подчеркнула, что в ее задачах является расширение сотрудничества между Соединенными Штатами и Казахстаном. По ее словам, существует понимание того, что Китай является соседней страной с огромными торговыми отношениями с Казахстаном.

Ранее в Турции опровергли информацию о передаче США редкоземельных элементов.

 
Теперь вы знаете
Отключения мобильной сети и проблемы с интернетом в Москве. Что происходит и что делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!