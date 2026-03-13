Чили обсудит с США редкоземельные элементы

Власти Чили и США договорились о проведении консультаций для сотрудничества в сфере критически важных минералов и редкоземельных элементов. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

В публикации отмечается, что президент Чили Хосе Антонио Каст и заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау подписали совместную декларацию о начале консультаций по критически важным минералам и редкоземельным элементам.

В МИД подчеркнули, что стороны будут обсуждать разработку механизмов, которые укрепят цепочки поставок критически важных минералов. Первая консультация должна состояться в ближайшие 15 дней.

До этого посол США в Казахстане Джули Стаффт заявила, что Вашингтон рассматривает Казахстан как альтернативный Китаю источник поставок редкоземельных минералов. Стаффт подчеркнула, что в ее задачах является расширение сотрудничества между Соединенными Штатами и Казахстаном. По ее словам, существует понимание того, что Китай является соседней страной с огромными торговыми отношениями с Казахстаном.

Ранее в Турции опровергли информацию о передаче США редкоземельных элементов.