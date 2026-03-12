Размер шрифта
Студент отправился за молоком и одолел леопарда по пути

В Индии 18-летний студент одолел напавшего на него леопарда
Sameer Choudhury/Shuttertstock/FOTODOM

Молодой человек пострадал во время атаки леопарда. Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел в штате Химачал-Прадеш. 18-летний студент вышел из дома за молоком, но, не успел он добраться до магазина, как на него набросился хищник.

Чтобы спастись и не дать животному ранить шею, юноша схватил его за челюсти. Затем студент подобрал камни и стал избивать леопарда по челюстям и когтям.

«Борьба продолжалась более десяти минут, в течение которых он кричал о помощи, сражаясь с хищником», – сообщается в публикации.

В результате животное не выжило. Молодой человек получил травмы рук, ног и лица. Медики в местной больнице оказали ему всю необходимую помощь и отпустили домой в тот же день.

По словам местных жителей, это не первое подобное нападение за последнее время. Так, на прошлой неделе хищник атаковал мотоциклиста. После этого люди обратились в ответственный департамент, чтобы их сотрудники установили ловушки.

Ранее леопард забрался в жилой дом в российском регионе.

 
