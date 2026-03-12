Олимпийский чемпион из Швеции в 15-й раз побил мировой рекорд

Швед Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на соревнованиях легкоатлетического Мирового тура в закрытых помещениях в Швеции.

12 марта спортсмен преодолел планку на высоте 6 метров 31 сантиметр, улучшив собственное предыдущее достижение в 6,30 м, которое он установил 15 сентября 2025 года на чемпионате мира в Токио.

Дюплантис является двукратным олимпийским чемпионом (2021, 2024), трехкратным чемпионом мира на открытом воздухе и трехкратным чемпионом мира в помещении. В 2025 году он также установил мировые рекорды на открытом воздухе (6,30 м) и в помещении (6,27 м).

Соревнования в Уппсале проходят в рамках Мирового тура World Athletics Indoor Tour — одного из главных стартов в закрытых помещениях.

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics. В 2022 году МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

