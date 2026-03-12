Размер шрифта
Бывший футболист сборной России проведет бой с музыкантом

Экс-футболист сборной России Кудряшов проведет бой с певцом GOODY
РИА «Новости»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев сообщил об организации боя между бывшим футболистом сборной России Федором Кудряшовым и музыкантом Дмитрием Гусаковым, выступающим под псевдонимом «GOODY», передает РИА Новости.

«Федор Кудряшов проведет бой 14 апреля. Я этот выбор считаю далеко не случайным. Федя - физически очень крепкий человек, у него есть здоровый азарт, в нем очень много мужского, как принято говорить. Соперник тоже ему под стать, GOODY участвовал в нашем первом турнире и показал просто сумасшедший и зрелищный бой», — сказал Гаджиев.

Кудряшов провел за сборную России 48 матчей и забил один гол. На клубном уровне он четырежды становился серебряным призером чемпионата страны, выступая за московский «Спартак», «Краснодар» и «Ростов». Также в его карьере были турецкий «Истанбул Башакшехир» и казанский «Рубин». С 2024 года футболист выступает в медиафутболе.

Fight Nights — российский промоушен, занимающийся организацией турниров по смешанным единоборствам (ММА).

