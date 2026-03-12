Размер шрифта
Пьяный лихач снес женщину с ребенком во время дрифта в российском регионе

В Самарской области пьяный лихач во время дрифта сбил женщину с ребенком
BLKstudio/Shutterstock/FOTODOM

В Самарской области дрифтер устроил опасное шоу и сбил женщину с ребенком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на заснеженной дороге, где лихач за рулем автомобиля устроил опасное шоу, намеренно занося машину и наворачивая круги. Во время очередного маневра он не заметил женщину с ребенком и снес их.

От мощного удара их отбросило на несколько метров. Все произошло на глазах у росгвардейцев, находившихся поблизости. Они немедленно вызвали скорую и оказали пострадавшим первую помощь.

Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, но росгвардейцы его задержали — у мужчины имелись признаки алкогольного опьянения. Лихача передали сотрудникам полиции. Информации о состоянии пострадавших не поступало.

Ранее пассажирский автобус сбил 11-летнюю девочку в российском городе.

 
