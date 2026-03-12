Размер шрифта
Общество

Два человека попали в больницу после пожара в столичной гостинице

Гостиница «Восход»

В Москве два человека пострадали во время пожара в гостинице. Об этом со ссылкой на столичный депздрав сообщает РИА Новости.

Обоих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Подробной информации об их состоянии не поступало.

Инцидент произошел в гостинице «Восход» на а Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы. Возгорание возникло на втором этаже здания — из гостиницы самостоятельно эвакуировались 120 человек, еще семь были спасены сотрудниками МЧС. Очевидцы сообщили, что запах гари ощущается на соседних улицах.

До этого в столице произошел пожар на территории киностудии имени М. Горького, где снимали телевизионную программу «Ералаш». Огонь распространился на третьем этаже реконструируемого административного здания.

Ранее на заправке в Подмосковье сгорела автоцистерна.

 
