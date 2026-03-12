Размер шрифта
COVID-19 и грипп могут повышать риск развития рака, выяснили ученые

Cell: COVID-19 и грипп повышают риск рака легких даже после выздоровления
Shutterstock

Ученые из Университет Виргинии обнаружили, что тяжелые вирусные инфекции легких, включая COVID-19 и грипп, могут повышать риск развития рака легких спустя месяцы или даже годы после выздоровления. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Исследователи выяснили, что после тяжелого воспаления в легких меняется работа иммунных клеток. Нейтрофилы и макрофаги — клетки, которые обычно защищают организм от инфекций, — могут переходить в состояние, поддерживающее длительное воспаление тканей. Такая среда облегчает закрепление и рост опухолевых клеток.

Эксперименты на мышах показали, что после тяжелой вирусной инфекции вероятность развития рак легких возрастает, а само заболевание протекает более агрессивно.

Ученые также проанализировали медицинские данные пациентов и обнаружили похожую закономерность у людей. У тех, кто ранее был госпитализирован с тяжелой формой COVID-19, риск развития рака легких оказался примерно на 24% выше. При этом связь сохранялась даже после учета таких факторов, как курение и другие сопутствующие заболевания.

Авторы работы обнаружили и важную защитную роль вакцинации. У вакцинированных пациентов неблагоприятные изменения в легочной ткани были выражены значительно слабее. По мнению исследователей, это может означать, что вакцины защищают не только от тяжелого течения инфекции, но и от ее возможных долгосрочных последствий.

Ранее в клетках нашли «ускоритель» развития рака.

 
