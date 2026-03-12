Размер шрифта
Иран раскрыл намерения по Ормузскому проливу

Постпред Ирана при ООН Иравани: Тегеран не собирается закрывать Ормузский пролив
Nicolas Economou/Reuters

Иран не собирается закрывать Ормузский пролив. Об этом заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани, сообщает РИА Новости.

По его словам, у Тегерана есть «неотъемлемое право сохранять мир и безопасность» в проливе.

«Это вполне оправдано», — сказал постпред журналистам.

12 марта глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

Также он опроверг сообщения о том, что Иран якобы заминировал пролив. По словам министра, через него продолжают проходить иранские и китайские танкеры, что свидетельствует об отсутствии мин.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт рассказал, как Иран может перекрыть Ормузский пролив с помощью дронов.

 
