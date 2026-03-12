Размер шрифта
В ЕК заявили о сохранении курса на отказ от российских энергоресурсов

Еврокомиссия: ЕC сохраняет курс на отказ от импорта энергоресурсов из России
Global Look Press

Евросоюз не может пересмотреть решение о постепенном полном отказе импортировать энергоресурсы из России. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью, сообщает «Интерфакс».

«Мы не будем пересматривать наше решение. Впрочем, это решение государств — членов, а не комиссии. Европейский совет решил поэтапно полностью отказаться от импорта ископаемого топлива из России. Совершенно невозможно пересмотреть это решение», — сказала Пинью.

По ее словам, ЕС сохраняет соответствующий курс.

Накануне председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала возможное возвращение ЕС к использованию российских нефти и газа «стратегической ошибкой». По ее мнению, принятие такого решения сделает государства объединения «более зависимыми, уязвимыми и слабыми».

В конце января страны — члены ЕС приняли регламент о поэтапном прекращении импорта российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ). Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу с 1 января 2027 года, а на импорт трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. По данным газеты The Wall Street Journal, ЕС может пересмотреть свою позицию из-за ситуации в Иране.

Ранее на Западе указали на необычно низкий уровень запасов газа в ЕС.

 
