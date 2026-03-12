Первая ракетка мира Соболенко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Соболенко обыграла Мбоко и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, одержав победу над 10-й ракеткой мира канадкой Викторией Мбоко.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:0), 6:4. Для Соболенко это второй подряд выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

В следующем матче Соболенко сыграет с победителем встречи между представительницей Чехии Линдой Носковой и австралийкой Талией Гибсон.

В январе Соболенко проиграла представляющей Казахстан Елене Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open). Встреча, которая продлилась 2 часа 18 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.

Ранее Соболенко пошутила об игре с кольцом за 78 млн рублей.