Политик объяснил будущий визит Зеленского во Францию

Филиппо: визит Зеленского в Париж означает, что французы снова дадут денег Киеву
Benoit Tessier/Reuters

Запланированный визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию, вероятно, означает, что французское правительство в очередной раз выделит Киеву финансовую помощь. Об этом в соцсети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Сегодня утром мы узнали, что завтра Зеленский встретится с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном в Елисейском дворце! На практике это означает, что он уедет с очередным чеком, оплаченным французскими налогоплательщиками», — написал Филиппо.

Подобное происходит в то время, когда французам заявляют, что снизить топливные налоги или заморозить цены невозможно из-за нехватки средств, добавил политик.

До этого газета Le Figaro со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца сообщила, что Макрон 13 марта примет в Париже Зеленского.

Администрация Макрона уточнила, что при встрече политики «обменяются мнениями об условиях справедливого и прочного мира и в этой связи подведут итоги обязательств, взятых в рамках Коалиции желающих в отношении гарантий безопасности».

Ранее Макрон пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

 
