Двух пострадавших госпитализировали после пожара в гостинице в Москве

Двух пострадавших госпитализировали после пожара в гостинице на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщает департамент здравоохранения столицы в Max.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия дежурили специалисты Центра медицины катастроф и бригады скорой помощи.

Двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского и ГКБ имени Ф.И. Иноземцева, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что пожар произошел в гостинице «Восход» на северо-востоке Москвы. Возгорание возникло на втором этаже здания на Алтуфьевском шоссе. Из гостиницы самостоятельно эвакуировались 120 человек, еще семь были спасены сотрудниками МЧС.

