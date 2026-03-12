Размер шрифта
В Москве двух пострадавших госпитализировали после пожара

Павел Лисицын/РИА Новости

Двух пострадавших госпитализировали после пожара в гостинице на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщает департамент здравоохранения столицы в Max.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия дежурили специалисты Центра медицины катастроф и бригады скорой помощи.

Двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского и ГКБ имени Ф.И. Иноземцева, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что пожар произошел в гостинице «Восход» на северо-востоке Москвы. Возгорание возникло на втором этаже здания на Алтуфьевском шоссе. Из гостиницы самостоятельно эвакуировались 120 человек, еще семь были спасены сотрудниками МЧС.

3 марта произошел пожар на территории киностудии имени М. Горького, где снимали телевизионную программу «Ералаш». Огонь распространился на третьем этаже реконструируемого административного здания. Из горящей киностудии еще до прибытия огнеборцев эвакуировались 10 человек. В результате пожара пострадал один человек.

Ранее кошка осталась одна дома и устроила пожар.

 
