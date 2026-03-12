Над регионами России сбили 14 беспилотников ВСУ

Минобороны: системы ПВО сбили над регионами России 14 дронов ВСУ за три часа

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, над территорией Крыма сбили шесть дронов, еще четыре — над Курской областью. При этом над Белгородской областью сбили два аппарата, а над Брянской и Калужской областями — по одному.

В министерстве уточнили, что попытки атак были осуществлены в период с 20:00 по 23:00 мск. ВСУ задействовали беспилотники самолетного типа, отметили в ведомстве.

Несколькими часами ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ атаковали четырьмя беспилотниками медицинское учреждение в ДНР, где находились более 130 пациентов и около 50 медиков. Ведомство обвинило Киев в грубейшем нарушении международного гуманитарного права и норм человеческой морали, поскольку медучреждение никогда не использовалось в военных целях.

Ранее на юге России отменили занятия в школах и детсадах из-за беспилотников.