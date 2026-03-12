Во время пожара в Липецке обгорели два подростка и отравился газом пятимесячный младенец

В Липецке во время пожара обгорели два подростка и пострадал младенец

В Липецке двое подростков в возрасте 16 и 17 лет обгорели в пожаре. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения по региону Лилию Самошину сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 9 марта в одной в одном из многоквартирных домов — в одном из жилищ загорелись вещи, огонь распространился на площади в шесть квадратных метров. Из дома эвакуировали 14 человек, однако пострадали двое подростков и пятимесячный младенец.

Младенец отравился угарным газом, его состояние оценили как удовлетворительное и выписали из больницы. А вот подростки находятся в крайне тяжелом состоянии, их транспортировали в Федеральный центр в Нижнем Новгороде в сопровождении двух бригад реаниматологов. Их передали врачам ожогового центра и подключили к аппаратам ИВЛ.

