Названы самые высокооплачиваемые профессии на «удаленке»

Разработчик, использующий язык программирования Golang — одна из самых высокооплачиваемых профессий, доступных россиянам на «удаленке». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

«Одна из самых высоких зарплат доступна разработчику Golang — до 450 тысяч рублей в месяц. Среди требований к соискателю: опыт коммерческой разработки не менее пяти лет, навык проектирования систем с нуля, знание Golang и GraphQL, умение разрабатывать архитектуру высоконагруженных отказоустойчивых решений, писать надежный код и проводить его проверку», — говорится в исследовании.

Специалист по тендерам тоже высоко ценится — он может получать до 300 тыс. рублей ежемесячно. Требуется высшее образование, знание законов в области проведения конкурсных торгов, умение работать с тендерной документацией и вести переговоры.

В списке высокооплачиваемых должностей для «удаленки» — опытный дизайнер интерьера с зарплатой 150 тыс. рублей и оценщик имущества и бизнеса с окладом не менее 100 тыс. рублей.

Накануне был обнародован рейтинг российских городов-лидеров по уровню зарплат.

Ранее врач также предупредила, какую еду не стоит есть на «удаленке».