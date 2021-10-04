Составлен рейтинг российских городов-лидеров по уровню зарплат

Аналитики составили рейтинг российских городов по уровню заработной платы, Москва вошла в первую тройку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

В рейтинг были включены 100 городов — административные центры российских субъектов и другие крупнейшие города страны. По данным аналитиков, среднемесячная зарплата россиян за первое полугодие 2021 года составила 53,4 тыс. рублей.

«Зарплата жителей трех российских городов в первом полугодии 2021 года в среднем превышает 100 тысяч рублей в месяц, самые высокие платят в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве», — следует из исследования.

Список лидеров продолжают Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск. Восемь из десяти – северные города, где сосредоточена основная добыча — как правило, высокооплачиваемая — углеводородов и других полезных ископаемых, поясняют эксперты.

Последними в списки оказались Элиста, Нальчик и Грозный.

Ранее россиянам назвали отрасли с наибольшим темпом роста зарплат — более 200%.