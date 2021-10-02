Кудрин посоветовал россиянам работать в сфере креативной индустрии

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал, что на специалистов в сфере креативной индустрии в ближайшие десятилетия будет большой спрос, передает РИА «Новости».

По его словам, это направление растет быстрее всех других секторов экономики в мире. Кудрин пояснил, что это происходит из-за того, что современному потребителю необходимо видеть больше индивидуальных качеств в каждом отдельном продукте.

«Идет так называемая кастомизация мировой экономики, более ориентированная на потребности каждого человека», — сказал Кудрин во время сессии «О дивный новый мир: почему все говорят о креативной экономике» форума «Мастера.Forum».

Он призвал участников мероприятия работать в этой области, которая, по его мнению, будет востребована на десятилетия.

Руководитель Счетной палаты также отметил, что кастомизация продукции затронет весь рынок: от промышленного оборудования до бытовых предметов.

Он добавил, что в США рынок креативной индустрии составляет уже триллион долларов, в Китае — почти столько же. В России же он достиг около 2,5 трлн рублей, или чуть больше 2% ВВП.